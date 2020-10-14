CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re;Â TÃ¼rkiye- Rusya iliÅŸkilerini geliÅŸtirmeye yÃ¶nelik adÄ±mlarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Azerbaycan- Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum deÄŸerlendirildi.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â Azerbaycan topraklarÄ±na saldÄ±rarak yeni bir kriz Ã§Ä±karan Ermenistan'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren iÅŸgalini kalÄ±cÄ± hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, TÃ¼rkiye'nin gerek Minsk Grubu iÃ§indeki statÃ¼sÃ¼ gerekse ikili iliÅŸkileri Ã§erÃ§evesinde bu meselenin kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ±ndan yana olduÄŸunu ifade etti.Â ErdoÄŸan, Suriye krizinin siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiÄŸini de vurguladÄ±.