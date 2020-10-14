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14.10.2020 - 19:42 | | DHA

Son dakika... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Putin'den kritik görüÅŸme

Gelen son dakika haberine gÃ¶re; CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerini geliÅŸtirmeye yÃ¶nelik adÄ±mlarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum da deÄŸerlendirildi.Â

Son dakika... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Putin'den kritik görüÅŸme

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re;Â TÃ¼rkiye- Rusya iliÅŸkilerini geliÅŸtirmeye yÃ¶nelik adÄ±mlarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Azerbaycan- Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum deÄŸerlendirildi.Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â Azerbaycan topraklarÄ±na saldÄ±rarak yeni bir kriz Ã§Ä±karan Ermenistan'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren iÅŸgalini kalÄ±cÄ± hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, TÃ¼rkiye'nin gerek Minsk Grubu iÃ§indeki statÃ¼sÃ¼ gerekse ikili iliÅŸkileri Ã§erÃ§evesinde bu meselenin kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ±ndan yana olduÄŸunu ifade etti.Â ErdoÄŸan, Suriye krizinin siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiÄŸini de vurguladÄ±.

'AldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenince saatlerce dayak yedim'AydÄ±n'Ä±n Söke ilçesinde, boÅŸanma davasÄ± süren eÅŸi Ünal K. (26) tarafÄ±ndan öldüresiye dövülüp, saçÄ± sigara ile yakÄ±lÄ±p, ardÄ±ndan makasla kesilerek önüne atÄ±lan 3 çocuk annesi Özlem K. (22), yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dehÅŸet anlarÄ±nÄ± anlatÄ±p, "Beni 7 yÄ±l boyunca hayvan gibi çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Döverken de 'EÅŸek gibi dövüyorum' diyordu. Döverek bayÄ±ltÄ±p, su dökerek ayÄ±lttÄ±ÄŸÄ±nÄ± da her yerde anlatÄ±yordu" dedi.
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