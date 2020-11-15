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15.11.2020 - 18:25 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş için yeni süreç başlamıştır

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kapalı Maraş'ta açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Maraş için yeni bir süreç başlamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Değerli basın mensubu arkadaşlar öncelikle sizlerle 37.yıldönümünde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sene 74 sene 2020 yıllar yılı düşünün burası böyle kalmış.

Taşınmaz Mal Komisyonunun devreye girmesiyle güneyde kimler varsa müracaat etmek suretiyle hepsinin bedeli ödenir. Sahiplerini bulduktan sonra bu iş çözüme kavuşur. Artık diyoruz ki biz adım atalım, mesafe alalım. Uluslararası toplum KKTC'ye adil davranmadı. Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizlikti.

"Buranın gerçek sahipleri bellidir"

Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Bugünkü attığımız adım ve süratle yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır.

Maraş için yeni bir süreç başlamıştır.

Buranın gerçek sahipleri bellidir. Gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir.

Maraş kendi asıl sahiplerine kavuşmuştur.

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Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş için yeni süreç başlamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, KKTC'de 46 yıldır kapalı tutulan, alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Maraş bölgesini ziyaret etti

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ERSİN TATAR:

Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle acil durum hastanesi 2 ay içinde hizmete girmiştir. KKTC'yi geliştirme çabaları içerisinde Maraş biliyorsunuz 46 yıldır kapalı. Kapalı olan bu güzelim bölge artık açılıyor. Bizlerin girişimleriyle Maraş'ın açılması ve eski sahiplerinin de buraya taşınmaz mal komisyonu üzerinden gelebilmeleri ve kavuşabilmeleri insan hakları gereği olarak düşündük. Sayın Cumhurbaşkanının onayını da aldıktan sonra böyle bir adım attık. Bize yakışan doğru bir adımdı. Buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler. Kendilerine iade edebiliriz. Bu şekilde burası açılacaktır. Bizim yolumuz barış güvenlik yoludur.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş için yeni süreç başlamıştır

 

 

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 15 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu, son 24 saatte 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var." dedi.
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