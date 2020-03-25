25.03.2020 - 23:09 |
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te video konferans yöntemiyle corona virüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Huber Köşkü'nden katılacak Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.