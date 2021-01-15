Son dakika... Aşının yan etkisi oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Şu ana kadar bir yan etki olmadı. Sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşıyı olacağız.

(Yunanistan ile Doğu Akdeniz görüşmesi)

İkili görüşmelerimiz devam ediyor.

(Rusya ile S-400 görüşmeleri)

Bizim savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamiyle bizim alacağımız karara bağlıdır. Biz Rusya ile S400 için birinci paketi halletmiştik, şimdi de ikinci paket devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz olacak.

(F-35 konusu)

Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceğini bilmeyiz. Bileceğimiz tek şey, Trump döneminde olduğu gibi kendi savunma noktasında adımları bir yerden izin alarak atamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini kabul edemeyiz. Bundan önce bizim F35'ler konusu var. F35'ler hala verilmedi. Sayın Biden ile yapacağımız görüşmelerle olumlu atarız

(Polise TSK silahı kullanma yetkisi)

Olağanüstü durumlarda bu yetki vardır. Resmi Gazete'de yayınlanması Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olmuştur, bundan daha doğal ne olabilir