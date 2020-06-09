Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum.

Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum.