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09.06.2020 - 12:26 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl önce Batman'da hain terör saldırısında şehit olan Aybüke Yalçın ile ilgili paylaşımda bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum.

Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Aybüke Yalçın paylaşımı

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