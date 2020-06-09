09.06.2020 - 12:26 | | milliyet.com.tr
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl önce Batman'da hain terör saldırısında şehit olan Aybüke Yalçın ile ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum.
Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum.
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