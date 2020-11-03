03.11.2020 - 12:27 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı
91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.
Geçmiş olsun güzel yavrum...
Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora olduAntalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.