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03.11.2020 - 12:27 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı

91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı
Son dakika: 91. saatte yeni mucize! Ayda bebek kurtarıldı
Son dakika: 91. saatte yeni mucize! Ayda bebek kurtarıldı
Son dakika: 91. saatte yeni mucize! Ayda bebek kurtarıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.

Geçmiş olsun güzel yavrum...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ayda paylaşımı

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91. saatte yeni mucize! Ayda bebek kurtarıldı
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