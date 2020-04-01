Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi I Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır, sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak, hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Bunun için milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde, video konferans yöntemiyle AK Parti İl Başkanları ile toplantı yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Erdoğan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi, tedavisi süren vatandaşlara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Bu süreçte en büyük avantajın, sahip olunan güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadelenin erken başlatılması olduğunu belirten Erdoğan, Çin'in ardından pek çok ülkede görülen ciddi hasta ve ölüm oranlarının salgına karşı mücadelede zorlanıldığına işaret ettiğini söyledi.

Türkiye'yi böyle bir duruma düşürmemek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerek şahsım gerek ilgili bakanlarımız gelişmeleri, alınan tedbirleri, milletimizden beklentilerimizi kamuoyuyla paylaşıyor. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor. İhmaller ve ihlaller karşısında gereğini yapıyor. Amacımız ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Teşkilatlarımızdan bu kapsamda alınan tedbirlerin, çevrelerinde uygulanmasını yakından izlemelerini bekliyorum. Tespit edilen aksaklıklar ve eksiklikler derhal yetkili mercilere bildirilerek, önlem alınması sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızı da kendilerinin, evlatlarının ve aile büyüklerinin sağlığı için kurallara uymaya davet etmeliyiz."

"MİLLETİMİZDEN EVLERİNDEN ÇIKMAMALARINI RİCA EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve AK Parti'ye gönül vermiş tüm vatandaşların, örnek ve öncü olması gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır, sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak, hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Bunun için milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Bilim insanlarımızın tavsiye ettiği, yönetim olarak bizim de hayata geçirdiğimiz tedbirlere riayeti en üst düzeye çıkarmalıyız. Her bir vatandaşımız, kendini gönüllü karantinada tutarsa, daha ileri tedbirlere gerek kalmaz. Evde kalma, sosyal mesafeyi koruma, temizlik gibi hususlara dikkat edilmez ve salgın yaygınlaşırsa çok daha sıkı tedbirler kaçınılmaz hale gelir."

Şimdilik şehirler arası ulaşımı kısmen sınırlandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, ihtiyaç halinde şehir içi ulaşımda da benzer yöntemleri devreye sokabileceklerini belirtti.

Sağlık, gıda, temizlik ve benzeri temel hizmetlerin kesintisiz şekilde yürümesini sağladıklarını aktaran Erdoğan, eğitimi internet ve televizyon yolu ile uzaktan yürütmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kamuda ve özel sektörde mümkün olduğu kadar evden çalışma sistemine geçtiklerini anlatan Erdoğan, üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda da kararlı olduklarını, alınan tedbirlerden etkilenen tüm kesimlere yönelik çok ciddi destek ve erteleme paketleri açıkladıklarını anımsattı.

"TEŞKİLATIMIZIN TAMAMINI KAMPANYAYA KATILMAYA DAVET EDİYORUM"

Ayrıca "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattıklarını belirten Erdoğan, "Bu kampanyada toplanan paralar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfılarımız aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde, video konferans yöntemiyle AK Parti İl Başkanları ile yaptığı toplantının açılış konuşmasında, "Ümidimiz acımızdan büyüktür." anlayışıyla bu ülkenin her bir ferdine sahip çıkmakta kararlı olduklarını söyledi.

Esasen bu tür kampanyalardan toplanan meblağların devlet olarak verdikleri desteklerin yanında çok küçük bir tutarı ifade ettiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada özellikle bir konunun üzerinde durmak istiyorum. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu anda bütün bu kampanyalar, sadece devletimizin yani Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir ve bunların takibi İçişleri Bakanlığı, valiliklerimiz ve bunun yanında da yine aynı şekilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız vasıtasıyla yürütülmektedir.

Burada birçok belediyemiz valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olursa işte o zaman bu devlet içinde devlet olma mantığıdır ki burada gücü dağıtmış oluruz. Buna da kimsenin hakkı yok ve yasalar da zaten buna müsaade etmiyor."

"ŞU ANDA İKTİDAR OLARAK GEREKLİ UYARIYI YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli olanın rakamdan ziyade milletin zor günlerde birliğini, beraberlerliğini ve dayanışmasını göstermek olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Eğer biz bugün bir olmayacaksak, bugün beraber olmayacaksak, bugün dayanışma içinde olmayacaksak, bugün hala siyasi mantıkla yaklaşacaksak, iktidarmış, ana muhalefetmiş, diğerleriymiş böyle bir yaklaşım içine gireceksek biz ne zaman bir ve beraber olacağız."

Şu anda iktidar olarak gerekli uyarıyı yapmak zorunda olduklarını ve bunu yaptıklarını dile getiren Erdoğan, kendisi ve kabine üyelerinin maaşlarından yaptığı bağışlarla başlayan kampanyanın iş dünyası, hayırseverler ve vatandaşlarca sahiplenildiğini anlattı.

"MUHALEFETİN AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞININ DUYMASI LAZIM"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, birçok spekülasyonların yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu spekülasyonlarda, 'devletin para toplamaya, devletin af edersiniz dilencilik yapmaya yöneldiği' gibi çirkin yaklaşımlar... Şu anda devletimizin ülke genelinde yaptığı yatırımlar, tüm sağlık teşkilatlarımızla tüm içişleri teşkilatıyla jandarmamızla askerimizle yaptığımız yatırımlar, atmış olduğumuz adımlar rakamlarla ifade edilmez. Onun için muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde bunu da cevabını onlara verir. "

"YENİ HASTANELERİMİZİ AÇMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Bu noktada bütün hassasiyetleriyle tüm hastaneleri devreye soktuklarını anlatan Erdoğan, "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar, şimdi şehir hastanelerinin sayısı niye bu kadar az diye bunu konuşmaya başladılar. İşte bunlar ne denli ufuksuz olduklarını gösteriyor. Biz ise şu anda ardı ardına yeni hastanelerimizi açmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışlarının süratlendiğini belirten Erdoğan, 29 Nisan'da İkitelli'deki şehir hastanesini açacaklarını, mayıs ayının sonunda da onun diğer etaplarını devreye sokacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete, kurallara riayet edeceği ve ikazlara harfiyen uyacakları konusunda güvendiklerini anlatarak, "Sokakları olabildiği kadar boşaltıp zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayarak, imanın alametlerinden saydığımız temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sıkıntılı dönemde fedakarca görev yapan sağlık personeli, güvenlik güçleri, gıda ve temizlik üretimi ile tedarik zincirlerinde görev yapanlara teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle de maske üretiminde okullarımızdan Milli Savunma Bakanlığımıza kadar sektörün içinde yer alan kurumlarımıza kadar, gerek N95 gerek diğer maske üretiminde yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Hem ülkemizde hem de birçok dost ülkelerin taleplerine de bu arada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bununla kalmıyoruz tulum üretiminde, eldiven üretiminde yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu konuda da yine sektörün içinde olanları tebrik ediyorum.

Aynı şekilde sınırlarımız içinde ve ötesinde ülkemizi hedef alan hain saldırılara karşı vatan savunması yapan tüm kahramanlarımıza da şükranlamızı ifade ediyorum. Gerek Irak'ın kuzeyinde, gerek Barış Pınarı Harekatı'nda gerek İdlib'de gerek Libya'da şu anda kahramanlarımızın verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Devlet ve millet olarak tarihe altın harflerle yazılan bu fedakarlıkları asla unutmayacağız. "

Ülkenin son 7 yılda nice saldırıya göğüs gerdiğini, nice belayı başından defettiğini, bugün yaşanan sıkıntının da atlatılacağını dile getirerek, Türkiye'nin sağlıklı, huzurlu, güvenli, müreffeh geleceği için bugün sabredecek, hazırlık yapacak, vakti geldiğinde de atılımı gerçekleştireceklerini söyledi.

Erdoğan, şu anda 81 vilayetin il başkanları ile Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısını yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sizler de bugün aldığınız bu talimatlar çerçevesinde illerinizde tüm ilçelerinizi hareketlendirmek suretiyle bunu her ilçede yaygınlaştırırsanız inanıyorum ki bizler en az hasarla bu süreci atlatmış oluruz. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme doğru gidiyor. Bu yeni döneme geçtiğimiz 17 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetler sayesinde, nitelikli insan ve üretim gücümüzle, altyapımızla, tecrübemizle oldukça hazırlıklı giriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını inşallah hep birlikte tamamlayacağız. Hükümetlerimiz döneminde ülkemize çağ atlatan AK Parti, yeni dönemde de lokomotiflik görevini sürdürecektir. Partimizin geçmişin ve bugünün değil, aynı zamanda geleceğin de partisi olduğunu göstermek için önümüzde eşsiz bir fırsat duruyor. Bunun için yapmamız gereken tek şey, milletimizle aramızdaki gönül bağını güçlendirmektir."

"İLÇE KONGRELERİMİZE TEHDİT ORTADAN KALKAR KALKMAZ YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 vilayetin tamamında AK Parti olarak ulaşmadıkları ve gönlünü kazanmadıkları tek bir vatandaş kalmayana kadar kendilerine durmanın, dinlenmenin haram olduğunu ifade etti.

İl başkanlarının, kendi şehirlerinde bu hedefi gerçekleştirmek için yürüttükleri mücadelenin serdarları olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İl başkanı ne kadar iyi çalışır, ne kadar gayretli ve becerikli olursa teşkilatlar da o derece şevkle bu hedeflere sarılır. Bunun için sizlere çok büyük görevler düşüyor. İnşallah 7. olağan sürecimizi, kongre süreci olarak söylüyorum, bu doğrultuda kendimizi ve enerjimizi yenilemenin, milletimizle daha sıkı bağlar kurmanın vesilesi haline dönüştüreceğiz. Kovid-19 hastalığı sebebiyle ara verdiğimiz ilçe kongrelerimize tehdit ortadan kalkar kalmaz yeniden başlayacağız. Kongre sürecimizi yetiştirebilirsek belirlediğimiz takvim dahilinde yürütür, yetişmeyecek olursa biraz öteleyebiliriz. Gelişmelere göre bunun kararını birlikte veririz. Önemli olan il teşkilatlarımızın, ilçeleri, varsa beldeli, mahalle ve köy temsilcileri, sandık müşahitleri, tüm üyeleriyle birlikte, tüm kadroyla ve en yüksek motivasyonla çalışmaya devam etmesidir."

"MİLLETİN KAPISINI SEÇİMDEN SEÇİME ÇALANLARDAN ASLA OLMADIK"

Milletin kapısını seçimden seçime çalanlardan asla olmadıklarını, olmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Yılın 365 günü ana kadememizle kadın kollarımızla gençlik kollarımızla milletimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz ki, sandık ortaya geldiğinde oyunu istemeye yüzümüz olsun. Bizim kültürümüz iyi dost, iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir. Bu anlayış üzerine kuruludur. Bunun için vatandaşlarımızın bize gelmesini beklemeden biz onlara gitmeli, gerçek bir dost olduğumuz göstermeliyiz. Bizler için siyasetin manası davamızı yükseltmek ve yüceltmektir, milletimizin gönlünü kazanmaktır. Ülkemize hizmet etmektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanların en hayırlısının insanlara faydalı olanlar olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar hep eser siyasetiyle, hizmet siyasetiyle milletimizin karşısına çıktık, bundan sonra da aynı yolda yürüyeceğiz. Her kriz bizi hayattaki önceliklerimizi tekrar tekrar gözden geçirmeye yöneltiyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ferdi hayatlarında olduğu gibi, parti olarak da aynı muhasebeyi yapmaları gerektiğini aktardı.

"İNŞALLAH ÜLKEMİZİ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR"

Erdoğan, AK Parti'nin hükümete geldiği günden beri, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hareket ettiğini, bu ifadenin ne kadar önemli olduğunun bu krizde bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı anlayışı partimize de uyarlayabiliriz. Tek tek kendimizin değil, topyekun partimizin gücü nispetinde davamıza ve ülkemize hizmet imkanına sahip olduğumuzu asla unutmayacağız. Hz. Mevlana'nın 'Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez' sözüne uygun şekilde birbirimize hep destek olacağız. İnşallah ülkemizi güzel günler bekliyor. Bu süreci atlatacağız ve bunu başaracağız, birlikte başaracağız. İnşallah milletimiz bu dönemi en az kayıp ve hasarla atlatacaktır." dedi.

"Türkiye'nin önünün aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, bunun için hep birlikte daha çok çalışarak mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.