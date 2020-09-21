21.09.2020 - 18:24 |
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye İstanbul mesajı
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya video mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Ortaya konulan ideallere rağmen BM sistemi ne çatışmaları önlemede ne başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabilmekte
Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenen yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz.
Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmamız gerekiyor.
Kıtaların kavşak noktası İstanbul'un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi de küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir.
Marmaray'daki arıza sonrası yolcular rayların üzerinde yürüyerek dışarı çıktıİstanbul Fatih’te, Marmaray'ın yüksek gerilim hatlarındaki kabloların yanması nedeniyle seferler çift yönlü durduruldu, yolcular tahliye edildi. Yenikapı'da inen yolcular, Sirkeci'ye kadar yürüyerek, raylardan çıktı. Çalışmaların ardından seferler normale döndü.