MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş deprem açıklaması
ABONE OL
31.10.2020 - 14:24 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş deprem açıklaması

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş deprem açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. İzmir'e geçmiş olsun diyorum. Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk.

Yaşadığımız her sarsıntıyla bir kez daha hatırlıyoruz. Uzun yıllar boyunca vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği şey konutlardır. 

İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz.

Yüce gönlü hiçbir zaman bitmeyen Van bugün bizi yine bağrına bastı.

Bizleri bir kez daha bağrınıza bastığınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Son yıllarda Fransa başta olmak üzere yükselen İslam düşmanlığı, Avrupa'daki çarpık zihniyetin en büyük örneğidir. 

Bugün bölgemizde aldığımız inisiyatiflere düşmanlıkla yaklaşıyorlar. Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm müslümanları hedef almaktadır. Bize olan saldırılar Peygamberimize ve İslam'a olan muhabbetten kaynaklanıyor.

Bugün bize düşen kendimize sıkı sıkıya sarılmaktır. Bölgemize ve dünyada yaşanan hemen her mesele ülkemizi ilgilendiriyor. Türkiye'nin Libya'dan Karabağ'a kadar bu kadar ciddi pozisyon alması, hakkını savunma ve dostlarına destek vermek içindir. 

 

Bakan Pakdemirli, enkaz altındayken konuştuğu Buse'yi ziyaret ettiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındayken telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'ı hastanede ziyaret etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akrabaların arazi kavgasında kan aktı

Akrabaların arazi kavgasında kan aktı

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

İzmir depreminden sonra son durum! AFAD duyurdu

İzmir depreminden sonra son durum! AFAD duyurdu

Sıradaki Haber