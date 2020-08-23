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23.08.2020 - 11:34 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun talimatı

Son dakika gelen habere göre; Giresun’da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun talimatı
Son dakika: Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu acı haberi verdi
Son dakika: Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu acı haberi verdi
Son dakika: Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu acı haberi verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti.

Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi. 

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