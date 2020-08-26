Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkili sağanak sonucu meydana gelen ve 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesinde incelemelerde bulunacak.

Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını vermişti.