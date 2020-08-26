26.08.2020 - 16:55 | | DHA
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'a ziyaret
Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü sel felaketini yaşanan Giresun’da incelemelerde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkili sağanak sonucu meydana gelen ve 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesinde incelemelerde bulunacak.
Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını vermişti.
Beykoz'da silahlı çatışma! 1'i ağır 3 kişi yaralıBeykoz'da aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis otomobille kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.