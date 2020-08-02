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02.08.2020 - 13:58 | | DHA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kritik görüşme!

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefonda bayramlaştı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kritik görüşme!

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulanmıştır" denildi.

Adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi 'insan sapanı'RİZE'nin Ardeşen ilçesinde adrenalin tutkunları 'İnsan Sapanı' ismi verilen ve fırlatıldığında saniyede 100 kilometreyi bulan hıza ulaştıran mekanizmayla heyecan yaşıyor.
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