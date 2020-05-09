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09.05.2020 - 14:12 | | DHA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, iki pandemi hastanesinden inceleme

Gelen bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de kurulan pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan daha sonra, Atatürk Havalimanı'na geçerek yapımı süren salgın hastanesinde inceleme yapıyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, iki pandemi hastanesinden inceleme

Erdoğan'ın helikopteri saat 14.00 sıralarında Huber Köşkü'nden havalandı. Erdoğan'ı taşıyan helikopter Sancaktepe'de bulunan salgın hastanesine indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren salgın hastanesinde inceleme yapıyor.

Erdoğan'ın helikopteri saat 14.35'te Atatürk Havalimanı'na. Erdoğan'ın hastanedeki incelemesi devam ediyor.

Detaylar birazdan...

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan, iki pandemi hastanesinden inceleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sancaktepe'de kurulan pandemi hastanesine sürpriz ziyaretErdoğan'ın helikopteri saat 14.00 sıralarında Huber Köşkü'nden havalandı. Erdoğan'ı taşıyan helikopter Sancaktepe'de bulunan salgın hastanesine indi. Erdoğan'ın hastanedeki incelemesi devam ediyor.
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