Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İş Bankası talimatı!

Video koferansla gerçekleştirilen toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomi sunumu sırasında CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devri konusu yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili hazırlıklarını koronavirüs salgını öncesi sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Nurettin Canikli son durumla ilgili bilgilendirme yaptı. Erdoğan da bu hisselerin Hazine’ye devrini sağlayacak düzenlemenin geciktirilmeden Meclis’e getirilmesini istedi.



İstisna yasa planlanıyor



AK Parti’nin, CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri ile ilgili kurduğu komisyon, anayasa, uluslararası hukuk, medeni hukuk ve siyasi partiler mevzuatı üzerinde dört kollu bir çalışma yürütüyordu. 1953’te 6195 sayılı Kanun’la Atatürk’ün vasiyetine rağmen tüm mirasını Hazine’ye devreden Demokrat Parti’nin (DP) yöntemi üzerinde duran AK Parti, 1963’te söz konusu yasa Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiği halde DP’ninkine benzer “medeni kanun istisnası” özel bir yasa hazırlamayı planlıyor.



