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13.02.2020 - 13:40 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası

Ayrıntılar geliyor...

Şile yolunda feci kaza!Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.
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