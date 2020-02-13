13.02.2020 - 13:40 | | AA
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
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Şile yolunda feci kaza!Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.