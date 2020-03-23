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23.03.2020 - 14:12 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatından olayı taziyelerini iletti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna taziye telefonu

Corona virüsten sonra korkunç iddia: Köpekler birbirini yedi!Adana'daki Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda, yeni tip corona virüs salgını yüzünden besleme çalışmalarının aksaması nedeniyle köpeklerin birbirine saldırdığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüye vatandaşlar tepki gösterirken belediye yetkilileri, "Uyuz köpeklerin bulunduğu kısımda ölen bir köpeğe diğer köpekler saldırmış. Yemek vermemek gibi bir durum yok" açıklamasında bulundu.
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