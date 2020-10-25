Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Malatya bugün de ülkemizin her mücadelesinde en önde yer alıyor. Malatya'ya şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

(Malatya'daki deprem)

5 bin 24 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. Elazığ ve Malatya'da 9 ay gibi kısa bir sürede vatandaşlarımıza evlerini teslim eden bakanlığımızı ve yüklenici firmayı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Biz de Malatya'nın hem kalkınma gayretinde hem de yaşadığı felaketlerde hep yanında olduk.

Bizleri bir kez daha coşkuyla bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum.

(Avrupa'ya faşizm tepkisi)

Fransa'nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor Erdoğan ile uğraşıyor. Sen önce kendine bir bak. Macron bir vaka.

Hollanda'da bir milletvekili müsvettesi var. Haddini bilmesi lazım. Faşizm bizim kitabımızda yok. Sizin kitabınızda var. Nazizm sizin ülkelerinizde oldu.

Oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsınlar koysunlar. Ölmek var, dönmek yok.

Bunların sözlerine inanılmaz. Biz dedik ki... 'STK'larımızla bu yola devam ederiz. Oradaki briket evleri yaparız.'

Biz batıda teşekkür beklerken sınırlarımızda terör koridorları oluşturmaya başladılar.

Zalim Esed'in davetine gerek yok. Biz o mazlum milletin davetiyle varız. Ne var... Fırat'ın doğusunda terör devleti kurma hazırlıkları var. Libya'da bizi dışlamak istediler. Ama meşru yönetimlerin davetiyle oradayız.

(ABD'ye yaptırım resti)

Bazı Amerikalılar Azerbaycan'a 'Türkiye'ye yeri gelirse yaptırım uygularız' diyor. Geç kalmayın. Neye yaptırımınız varsa yapın. Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Biz Türkiye'yiz Türkiye.

Avrupa'da yükselen ırkçılığı ortaya çıkardığımız için bizi hedef haline getirdiler. Tek gayemiz inancımızın gereğini yerine getirmek. Türkiye, mazlumların hamisi, hakkın ve haklının destekçisi olarak gönüllerde taht kurmuştur. Bundan sonra da sorumluluklarımızın gereğini yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşüyü durduramayacaklar.

Ellerinden gelse Türkiye'yi bir kaşık suda boğacaklar. Heveslerini kursaklarında bıraktık. Yeni sinsiliklerle karşımıza çıkıyorlar