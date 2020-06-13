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13.06.2020 - 18:29 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazarCemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

 Paylaşımda Meriç'in; "Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden ala akraba mı olur?" dizelerine de yer verildi.



Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriçi vefatının 33. yılında andı


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