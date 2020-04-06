Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ücretsiz maske dağıtımına başladık, başlıyoruz. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır.

Maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır.

Gereken tedbirleri peyderpey alıyoruz

Devlet olarak ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız.

Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz.

Test sayısında günlük 20 bini geçtik.

Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.

Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını da bin odalı hastane yapıyoruz.

İşin başında bizim gösterdiğimiz hassasiyeti bu ülkeler de sergilemiş olsaydı bugün hep birlikte çok daha iyi durumda olabilirdik.

Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur.

Aziz milletim bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil, aynı zamanda morale kararlılığa sahibiz.

Her türlü tedbirleri göz önünde bulundurarak adım adım hayata geçiriyoruz.

İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir.

KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemizin yapacakları kredi ödemeleri erteleme imkanı sağlıyoruz.

2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız.