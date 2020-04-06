MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABONE OL
06.04.2020 - 18:23 |

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelen son dakika bilgisine göre kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ücretsiz maske dağıtımına başladık, başlıyoruz. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır.

Maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır.

Gereken tedbirleri peyderpey alıyoruz

Devlet olarak ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız.

Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz.

Test sayısında günlük 20 bini geçtik.

Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.

Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını da bin odalı hastane yapıyoruz.

İşin başında bizim gösterdiğimiz hassasiyeti bu ülkeler de sergilemiş olsaydı bugün hep birlikte çok daha iyi durumda olabilirdik.

Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur.

Aziz milletim bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil, aynı zamanda morale kararlılığa sahibiz.

Her türlü tedbirleri göz önünde bulundurarak adım adım hayata geçiriyoruz.

İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir.

KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemizin yapacakları kredi ödemeleri erteleme imkanı sağlıyoruz.

2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denizli'de kumarhaneye polis baskınıDenizli’de baskın yapılan 2. kattaki kumarhaneye polislerin merdiven yardımı ile balkondan girdikleri ortaya çıktı. Baskın yapılan adresteki 13 kişiye hem kumar oynamak suçundan, hem de Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.maddesine göre sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karadeniz'de şiddetli fırtına! Dalgalar 6 metreyi aştı

Karadeniz'de şiddetli fırtına! Dalgalar 6 metreyi aştı

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

6 Nisan On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? - 922. hafta On Numara canlı çekiliş sonuçları açıklanıyor

6 Nisan On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? - 922. hafta On Numara canlı çekiliş sonuçları açıklanıyor

Sıradaki Haber