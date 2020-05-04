04.05.2020 - 18:53 |
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre, Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın konuştuSamsun’un Vezirköprü ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin, buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyen Necla Şahinoğlu (50), yanlış anlaşıldıklarını söyledi. Şahinoğlu, "Pilot, ‘Burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz?’ diye sordu. Ben de o anki heyecanla ‘hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden koparırsın’ dedim. Hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa götürürdüm" dedi.