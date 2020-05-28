MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABONE OL
28.05.2020 - 19:16 |

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

 

İki sulama barajına 9 bin pullu sazan yavrusu bırakıldıTarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 9 bin pullu sazan yavrusu, Manisa'nın Demirci ilçesindeki Kılavuzlar ve Ayvaalan sulama barajlarına salındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

GORA ne zaman, nerede kaç yılında çekildi? GORA filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?

GORA ne zaman, nerede kaç yılında çekildi? GORA filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Askerlik yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak 2020? MSB sonuç sayfası sorgulama sayfası - E devlet bedelli askerlik celp dönemi sorgulama ekranı

Askerlik yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak 2020? MSB sonuç sayfası sorgulama sayfası - E devlet bedelli askerlik celp dönemi sorgulama ekranı

Sıradaki Haber