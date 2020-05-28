28.05.2020 - 19:16 |
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre, kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
İki sulama barajına 9 bin pullu sazan yavrusu bırakıldıTarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 9 bin pullu sazan yavrusu, Manisa'nın Demirci ilçesindeki Kılavuzlar ve Ayvaalan sulama barajlarına salındı.