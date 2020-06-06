Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizi hizmet siyasetinde yarışılan bir iklime taşıdık.

Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hizmete sunduk. Dün 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de burada Yusufeli Barajı'nın ilerleyişini ve diğer eserlerin açılışının gururunu yaşıyoruz.

Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun şekilde hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Onun için de cumartesi, pazar günlerini de artık kısıtlama noktasında serbest olarak ilan ettik.

18 YILDA 585 YENİ BARAJI ÜLKEYE KAZANDIRDIK...

Bizi yolumuzdan alıkoyacak hiçbir engel görmüyoruz. Ülkemizin kalkınma mücadelesinde barajların sembolik bir önemi vardır. Bu ülke yıllarda Allah'ın lütfu olan suların topraklarından akıp gitmesini seyretmiştir.

Tarım arazileri susuzluktan çatlarken, şehirler susuzluktan kavrulurken yağışta su her şeyi önüne alıp götürürken biz kendi insanımızın değerlerine savaş açanlarla uğraşıyorduk. Baraj inşaası bu geri kalmışlıktan kurtuluş mücadelesinin sembolüydü. Rahmetli Adnan Menderes'in önem verdiği konulardan birisi baraj konusu olmuştu. Rahmetli Demirel de siyasetini baraj üzerine kurmuştur. Erbakan Hoca'da da özel bir önemi vardır. 585 yeni baraj ilave ettik.

2003'ten öne ülkemiz toplam 105 adet hidroelektrik santrali inşa edebilmişti.18 yılda 576 hidroelektrik santralini daha ülkemize kazandırdık. 228 gölet sayısına 329 adet daha ilave ettik. 89 içme suyu varken 247 ilave tesisi daha milletin hizmetine sunduk.

Ülkemizde en büyük bölgesel kalkınma projesi olan GAP bünyesindeki projelerin çok önemli bir bölümü bizim dönemimizde inşa edildi. GAP'ta sulanan arazi bölgesini yüzde 19'dan yüzde 53'e çıkardık, verimliliği artırdık. Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp dökme törenine şahitlik ediyoruz. 4'te 3'lük gerçekleşmeyi geride bırakıyoruz. Su bakımından çok önemli bir havzadır. 50 elektrik üretim tesisi faaliyet gösteriyor.

Bu eser ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacaktır. Barajla birlikte yeni Yusufeli ilçemizde inşa edildi. Bu eser dev ve nadide bir eser. Dünyadan gelip görünce şaşıracaklarına inanıyorum.

DÜNYADA 3'ÜNCÜ EN YÜKSEK BARAJ

Türkiye'nin en yüksek, kategorisinde de dünyada 3'üncü en yüksek baraj olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı ile bölgedeki köylerin ulaşımını sağlayacak 39 tünel ve 17 köprünün yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini söylemişti.

"2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak"

Yusufeli Barajı'nın, tamamlandığında rezervuarında 2,13 milyar mektreküp su depolayacağını ve 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Baraj ve hidroelektrik santrali milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Üretilecek enerji ile 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak." bilgisini vermişti.