Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizlerin şahsında tüm balıkçılarımıza mevladan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum.

Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz.

Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşif suların altının da bereketliliğini gösterdi.

Tespit ettiğimiz rezervin çok daha büyük bir kaynağın müjdecisi olduğuna inanıyoruz.

En kısa sürede Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz.

Doğu Akdeniz'de haydutluğa izin vermeyiz.

Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa asla eyvallah etmeyiz.

Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum.

Su ürünleri kanunu değişikliğini 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle hayata geçirdik. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu güne kadar kaçak av yapan 100'ün üzerinde gemiye el koyduk.

Bakanlarımızla ilgili tüm kurumlarımızla birlikte üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz.