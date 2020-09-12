Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



AK parti ailesine yeni katılan değerli kardeşlerimize, dava arkadaşlarıma hoşgeldiniz diyorum.



Amacımız bu buluşmayı bir stadyumda yapmadık ama salgın bunu engelledi.



Gönüller bir olduktan sonra fiziki mesafelerin önemi olmadığına inanıyoruz.

Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik maske ve mesafe kurallarına uyarak, partimize yeni insanlar kazandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz.



Bu hareket ne kadar büyürse, Türk demokrasisi de o derece güçlenecektir.



Tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz. Gönülden yaparsan, gönüller kazanırsın düsturu ile.



83 milyonun her ferdini kucaklamaya çalışacağız.



AK Parti milletin partisidir. 83 milyonun tamamının partisidir.



Büyük kongre hazırlıkları hem eksiklerimizi giderme, hem kendimizi yenileme fırsatı veriyor.



