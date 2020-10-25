25.10.2020 - 16:37 |
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Gezi olaylarından itibaren yaşadığımız onca saldırıya rağmen 2023 hedeflerimiz devam ediyor
Türkiye'yi terörle, şiddetle, şantajla dize getirmeye çalışanlara bugün de mesajı Malatya'dan veriyor. Hedeflerimizden bizi vazgeçirmeye çalışanlara cevabımız yatırımlarla devam edecek.
Göreve geldiğimizde depreme karşı dayanıklı konutlar inşa etmeyi önceliklerimiz arasına aldık. Bazı meslek odalarının ideolojik direnişine rağmen kentsel dönüşümle Türkiye'yi depreme dayanıklı yapılar kazandırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım restiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' dedi.