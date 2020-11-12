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12.11.2020 - 18:37 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları'nda konuşuyor

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...


Açılışından bu yana Aselasan'da yer alan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün Türk Savunma Sanayi geniş bir ekosisteme sahiptir.
2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk. Sadece son 5 yılda 350 civarında yeni proje başlattık.

Kıbrıs Barış Harekatı sonrası kurulan Aselsan bir dünya markası olarak geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi.

Kara ve deniz araçlarında dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk 4 ülkesi arasındayız. Bugün Türkiye gizli ya da açık ambargoları kendi başına aşabilen bir ülke haline gelmiştir.

Sınırlarımız dışında barış harekatlarını istediğimi gibi yürütebiliyoruz. Bunları savunma sanayinde elde ettiğimiz gelişmelere borçluyuz.

Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi.

Aselsan tarafından geliştirilen  Karakulak elektronik harp sistemi artık kullanıma hazırdır.

Patates çuvalında 19 kilo esrar bulunduKırşehir’de, polisin durdurduğu kamyonette patates çuvallarının içine gizlemiş 19 kilogram esrar ele geçirildi.
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