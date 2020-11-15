Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Türkiye olarak koronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadele veriyoruz.

Salgının en kritik evresini vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde daha rahat atlattık.

Vatandaşlarımızı kimi yerlerde olduğu gibi milyon dolarlık faturalarla karşı karşıya bırakmadık.

Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken biz din, dil, ırk ve bölge ayrımı gözetmeden dünyanın 156 ülkesine tıbbi malzeme gönderdik.

KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayamazdık.

KKTC ile dayanışmanın en önemli nişanesi bu acil durum hastanesidir.

Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık.

Sağlık alanında Kıbrıslı kardeşlerimizle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. 500 yataklı bir hastaneyi daha Kuzey Kıbrıs'a kazandıracağız.