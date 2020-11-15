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15.11.2020 - 20:31 |

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuştu. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılış töreninde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC ile gönül birliğimiz olmasa 45 gün gibi kısa bir sürede burayı tamamlayamazdık. 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Türkiye olarak koronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadele veriyoruz.

Salgının en kritik evresini vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde daha rahat atlattık.

Vatandaşlarımızı kimi yerlerde olduğu gibi milyon dolarlık faturalarla karşı karşıya bırakmadık.

Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken biz din, dil, ırk ve bölge ayrımı gözetmeden dünyanın 156 ülkesine tıbbi malzeme gönderdik.

KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayamazdık.

KKTC ile dayanışmanın en önemli nişanesi bu acil durum hastanesidir.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

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Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

Sağlık alanında Kıbrıslı kardeşlerimizle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. 500 yataklı bir hastaneyi daha Kuzey Kıbrıs'a kazandıracağız.

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "KKTC ile dayanışmanın en önemli nişanesi bu acil durum hastanesidir."
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