Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz. Tarihleri salgının seyrine göre belirleyeceğiz.

(Koronavirüs kısıtlamaları) Bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak zorundaydık.

Milletimizin desteğiyle salgında bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek olacak.

Salgın sonrası yeniden dünyanın yeniden yapılanması noktasında yer almaya kararlıyız.

Yeni yönetim sistemimizi reformlarla daha da güçlendirerek, 2023 hedefine ulaşacağız.

Gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız tek bir kişi kalmayana dek bu gayreti sürdüreceğiz. Kendisini partisinin ve halkın üzerinde görenin sonu hüsrandır.

Biz milletimizle ülkemizi kurulan tuzakları bir bir bozarken, yeni tuzaklarla karşımıza çıktılar. Suriye sınırı boyunca bizi bir terör koridoruna hapsetmek istediler, operasyonlarla bu tuzağı bozduk. Doğu Akdeniz'de yine aynı oyunu kurdular ama yaptığımız sondajlarla bu oyunu da bozduk.

Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. AB'nin verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile beraber kurmak istiyoruz.

İslam Alemi ve Türk Dünyası ile kimi zaman birlikte kimi zaman ayrı ayrı çok derin ilişkilerimiz var.