Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri’ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İnşallah birkaç hafta içinde salgının boynunu yeniden aşağı çekmeyi başaracağız.

İnsan hareketliliğini mümkün olduğu kadar azaltarak virüsün bulaşma ihtimalini azaltacak tedbirler aldık. Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz

Bir süredir ardı ardına yaşadığımız saldırılar ve karşılaştığımız tuzaklar bizi Anadolu bozkırlarına hapsetme amacı taşıyor. Bu kirli senaryoyu yırtıp çöpe attık. Vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza daha sıkı sarıldık. Kendi vatandaşlarımızla birlikte kalbini ve gözünü bize yöneltmiş tüm dostlarımızın dualarıyla engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını kullanarak sinsi oyunlarla teslim alabileceklerini sananların heveslerini kursaklarında bıraktık.

(Hukuk ve ekonomide reform dönemi)

Yeni bir atılım başlatıyoruz.

Hep birlikte daha yapacak çok işimiz var.

(Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş açıklaması)

Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalıştığımızı görüyoruz. Hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanıyla, partimizle hükümetimizle ilişkili hale getirilemez. İstikametimizde en küçük bir değişim yoktur. Teröre bulaşmış hiç kimse ne yanımızda ne dirsek tamasımızda olamaz. Asla ve asla savunulamaz. Siz gidin iç kavgalarınızla uğraşın. Düşün bu ülkenin milletin yakasında.

Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili şuan içeride olan bugün yarın bunların hiç bir zaman savunucusu olmadık.

Biz, Gezi eylemlerinin planlayıcılarının, finansörlerinin savunucu olamayız.