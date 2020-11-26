Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Maddi-manevi tüm ihtiyaçlarıyla insana hizmet için çalışmayan her mekanizma sonuçta zulüm üretir. Her yenilik gibi dijitalleşme de yeni sorunlar getiriyor. Çevremizdeki tüm ilişkileri kökten değiştiren bu olgunun dışında kalmak olmaz.

Etnik ve dini faşizmin acılarını asırlardır çeken sömürgecilik ve doymak bilmeyen kazanç hırsı bu tehditten korumak hepimizin görevidir.

Kadınların karşı karşıya bulunduğu şiddet ve ayrımcılık gibi sorunlarla ilgili çok büyük hassasiyet gösterdik. Teknolojinin tüm imkanlarını kullandık. Kadının gücünün de kendisine duyulan saygıdan ve haklarını kullanabilme imkanından kaynaklandığını unutmadan yolumuza devam edeceğiz.

Suçu sığınmacılara, yabancılara, müslümanlara atarak bu eksikliğin üzerinin örtülmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.

Güvenlikten eğitime, sağlıktan bilime dijitalleşmede sorun veri kontrolünün tekelleşiyor olmasıdır. İnsan hayatını kolaylaştıracak her yeniliğin başımızın üstünde yeri vardır.

Küreselleşme dediğimiz olgu, insanlığın tamamını kucaklaması gerekiyor. Ötekileştirmelerin ortaya çıkmamasını temenni ediyorum.

Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış bırakmamaktır.

Türkiye dijitalleşmede oldukça iyi bir seviyede, yenilik için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir.

İnsanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonu, doğru altyapıyla desteklenmezse modern köleliğe varır.