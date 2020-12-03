MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABONE OL
03.12.2020 - 18:27 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni’ne konuşuyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm programlarımızı salgın gerçeğine göre düzenliyoruz. Programı koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı bir katılımla yapıyoruz. Açılışı son derece önemli bir eser olduğu için ertelemek yerine hemen gerçekleştirmeyi uygun bulduk. Bugün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanını yanaşır bir binaya kavuşturuyoruz.

Burası sadece mimari açıdan değil, teknik özellikleri olarak da özel bir alandır. Dünyaca ünlü akustik uzmanları ile inşa edilmiştir.

Salgın şartlarının hafiflemesiyle burası bir sanat vahasına dönüşecektir. Burası önümüzdeki dönemde kültür sanat nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir. Ankara'ya ve sanat severlere hayırlı olmasını diliyoruz.

Yahya Kemal tarihimizdeki 3 büyük sanatı mimari, musiki ve şiir olarak sıralıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyanın konuştuğu iki Türk'e özel tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK "Kovid-19 ile Mücadele Oturumu"ndaki mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'nda konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özden Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Son dakika! Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyanın konuştuğu iki Türk'e özel tebrik

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyanın konuştuğu iki Türk'e özel tebrik

Sıradaki Haber