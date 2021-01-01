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01.01.2021 - 14:15 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. 

Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için yoğun bir yıl oldu. Tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu.

Alınan tedbirler sayesinde 2021 yılı düşüş yılı olacaktır diye düşünüyor.

Aşı vaka sayılarını daha düşürecek, inşallah sayıları azaltacaktır.

Almanya ile ortak üretim söz konusu. TÜBİTAK Başkanı, Uğur Şahin ile görüşüyor.

(CHP'li Sağlar'ın türban açıklaması)

Bu zat bu çağda yaşamıyor. Geride kaldı. CHP'nin faşizan anlayışının bir yansıması. Daha bunlar çok şeyler görecekler. Hangi kurumdan mezun olduğunuz zaman nerelere gireceğiniz bellidir. 

Daha çok mesafeler alacağız ama sen çağın dışında kaldı. 

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