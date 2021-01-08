Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ABD'deki bu süreç tüm insanlığı şok etmiş, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır. Hatırlayın, 15 Temmuz darbe girişiminde tamamıyle sessiz kalan ve bu konuda çok çok farklı mesajlar yayınlayan ABD ve ABD medyası, özellikle gezi olaylarında da yine hatırlayın ABD medyasının biz siyasilere ne gibi açıklamaları, ne gibi tehditler savurmuştur. Ve bizim sabrımız siyasiler olarak o zamanki tavrımız çok açık net ortadayken ABD'nin tutumu çok çok farklıydı. O zaman da işin başında demokratlar vardı. Demokratlar ne ise Cumhuriyetçilerin de aynı olduğunu gördük. Demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz. Temennimiz odur ki 20 Ocak itibarıyla Biden'ın devir teslim töreni sakin bir şekilde yapılacaktır. Bundan sonraki süreçte sayın Biden ile Amerika sükuna kavuşur. Bir salgın dönemi yaşıyoruz. Böyle bir salgın döneminde inanıyorum ki hassasiyetle bu sürecin devam etmesi lazım. Ve uluslararası ilişkilerde de çok daha farklı bir döneme ABD'nin de girmesi gerekir. Ölenlerin ailelerine de sabırlar dilerken, yaralı olanlara da geçmiş olsun temennilerimi de ifade etmek istiyorum.

BOĞAZİÇİ'NDEKİ REKTÖR TARTIŞMASI

Bu işin içinde olan teröristler var. Öğrencilikle alakası olmayan CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul il başkanı orada. Zaten kendisi DHKP-C militanıdır. Aynı şekilde bir başka siyasi partinin yönetiminde olanlar bakıyorsunuz orada. Bunlar öğrenci değil. Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Yasalar dışında atanmamıştır. Kaldı ki geçmişine baktığımız zaman o da bu üniversitenin içinde yetişmiş bir arkadaşımızdır. Buraya gelmeden önce 2 üniversitede rektörlük yapmış bir hocamızdır.

Aşı konusunda şu anda 3 kaynağımız var, Çin, Almanya ve yerli aşı. Bazı kampanyalar düzenleyenler var. Bizim bilime, aşılara inanmamız lazım. Aleyhte kampanyalara millet prim vermez.

Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak.

Bütün tedbirleri alacağız. Bu COVİD vakası asrın vebası. Bizim devlet başkanı olarak elimizden geleni yapmamız görevimizdir. Bedeli ne olursa olsun, bu aşıları alacağız.

ASİLTÜRK ZİYARETİ

Zaman zaman sayın Bahçeli'nin bizi ziyaretleri zaman zaman da bizim ziyaretlerimiz oluyor. Bölgedeki faaliyetler, terörle mücadele, sayın Bahçeli ile etraflıca görüşüyoruz. Kendileri de hükümetin yaptığı çalışmalara yönelik aşarı temennilerini bizlere söylüyor. Bundan sonra da neler yapabiliriz, aramızdaki Cumhur İttifakı'nın güçlenerek devamı için birliğimizi beraberliğimizi teyit ediyoruz. Benim Asiltürk'e ziyaretim hem bir nezaket ziyareti. Seçim ittifakı mı olur, terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Biz bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

KATAR - SUUDİ ARABİSTAN

Ambargonun kaldırılması bölge için son derece faydalı olmuştur. Körfez için olumlu bir gelişmedir. Çok isabetli çok hayırlı olmuştur.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARI

Anayasa'da başörtüsüyle ilgili bir sıkıntı yok. Biz önemli adımlar attık. Başörtülü hanım kardeşlerimiz devletin her noktasında çalışabilir hale geldi. Anayasa maddeleriyle bu sorunlar aşıldı. CHP'li zat çıkıp, saçmaladı. Bunlar yasalardan bihaberler. Birçok kurumda nasıl bu hanım kardeşlerimiz başları örtülü görev alıyor. Geçmişte bunlar yaşansa bu zihniyet "Olur mu?" diye karşı çıkardı.