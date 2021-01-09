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09.01.2021 - 14:25 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Bu kirli filmi yüzlerce kez gördük." dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu köprü ve bağlantı yolları sayesinde Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere tüm şehirlerimizdeki ulaşım konforlu, hızlı hale gelecektir. Vakitten ve akaryakıttan da önemli tasarruflar sağlanacaktır.

Türkiye'nin kalkınma altyapısını sürekli geliştiriyoruz. Sağlık hizmetlerinden destek programlarına kadar herkesin örnek aldığı çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden ilerliyoruz.

Rutin bir atamayı üniversiteleri karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Terör bağlantılı eylemin fikir özgürlüğü ile ilgisi yok. Biz bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik.

Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Bu kirli filmi yüzlerce kez gördük. Teröristlerin fikir özgürlüğüyle alakası yok. 

Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok olay, Türkiye'ye karşı uygulanan çifte standardı bir kez daha gördük. Terörün imasına bile taviz göstermeyenler, yıllarca bizim terör örgütleriyle mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır.

Batı dünyası demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda samimi bir öz eleştiriye tabi tutmalıdır.

Eğer Batı öz eleştiri yapmazsa dünya yeni bir yol ayrıma gelmiş demektir. 

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