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21.01.2021 - 13:00 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantı ile katılıyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Önümüzdeki hafta inşallah 10 il kongremizi daha gerçekleştireceğiz. 

Görevlerini sürdüren ve kendilerine yeni görevler verilen il başkanlarının parti içinde bir toparlanma yapması gerekiyor. Birleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız. 

 AK Parti olarak 2023 seçimlerine, güçlü bir çalışmayla hazırlanıyoruz. Kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden inşallah zaferle çıkacağız. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak boynumuzun borcudur. AK Parti milletimiz tarafından kurulan ve sahibi millet olan bir partidir. Yaptığımız her şeyi merkezinde ve çevresinde millet vardır. İşine 4 elle sarılmayan kimsenin bu partide sorumluluk üstlenme şansı yok. 

Bir kez daha altını çizerek tekrarlıyorum. Tüm toplumu kucaklayacak bir parti ortamı oluşturacağız. 

Son toplantımızda CHP'deki taciz, tecavüz furyasına dikkat çekmiştim. CHP hala üç maymunu oynamayı sürdürüyor. Bu meseleyi unutturmaya çalışıyorlar.

 

Bağdat'ta kanlı saldırılar! Çifte patlama...Irak'ın başkentindeki kalabalık bir çarşıda bugün gerçekleşen intihar saldırılarında en az 20 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yaralı hastaneye kaldırılırken, birçoğunun durumu ağır. Reuters, terör örgütü DEAŞ'ın 2017'de mağlup edilmesinden bu yana Bağdat'taki en kanlı saldırılardan birinin gerçekleştiğini aktarıyor.
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