Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu birliğimiz beraberliğimiz inşallah bizi 2023'e çok farklı taşıyacak, çok daha güçlü çıkmamızı sağlayacak.

Salgın sebebiyle kongrelerimizi oldukça sınırlı katılımlarla yapmak mecburiyetinde kaldık. Şubat sonuna kadar tüm il kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Bizim partimiz için her kongre yeni bir nefes demektir. AK PArti'nin son 18 yılın değil aynı zamanda geleceğin de partisi olduğunu göstereceğiz. AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de milletimizin kendisidir. Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz.

Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma siyasetimizin tescil ve duyurma yeridir. Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmaktır. Genel merkezimiz layıkıyla çalışacak ki il teşkilatlarımız şevkle sahaya çıksın.