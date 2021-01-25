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25.01.2021 - 16:14 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da tarih verdi: 6 ay içinde bitecek

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak’ta “Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni'nde konuşma yaptı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da tarih verdi: 6 ay içinde bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bakan arkadaşlarım bu işin takibini yaptı. Koşturdu ve şimdi bu konutları bitirdik. Gakkoşlara yapılan binalar yapıldı. Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Var olmaya devam ediyoruz.

Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet vatandaşın mutluluğuyla mutlu olur. O yüzden geçmişte 'Devlet Baba' demişler. 

Bundan sonra yapacağımız çok işimiz var. 6 ay içinde geri kalan inşaatları da bitireceğiz.

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