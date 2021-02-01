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01.02.2021 - 14:05 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Önden gidenlerden devraldığımız ve adına Türkiye dediğimiz bu davayı gerektiğinde canımız pahasına sürdürüyoruz. AK Parti olarak sadece 83 milyon vatandaşımız için değil, yüz binlerce mazlumun da emanetini taşıyoruz. AK Parti emperyalistler karşısında şanlı bir direnişin adıdır. 

Bizler tesadüflerin, çıkarların, hesapların bir araya getirdiği değil ortak hayallerin buluşturduğu insanlarız. Şu anda şu kapalı salonlarda Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen buluşturmaya sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.

Bir türlü içlerine sindiremiyorlar. İşte bizim güzelliğimiz burada.

Partilerinde yaşanan istifalar doğrultusunda bizi hedef alıyorlar.

Bakan Soylu DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının yakalandığını duyurduİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun yapıldığını duyurdu. Operasyonla ilgili Emniyet'ten açıklama geldi.
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