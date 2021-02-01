Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bir yandan salgınla mücadelemize bir yandan eser çalışmalarımıza hız verdik.

TÜRKSAT 5A uydumuzu 8 Ocak'ta yörüngesine yolcu ettik. Uzay çalışmalarında uzak mesafelerdeki uydular yerine düşük maliyetteki sebebi nedeniyle mikro uyduların önemi artıyor. Bu amaçla ülkemizde mikro uydu tesisi kurmaya başladık. Geniş bir kullanım alanına sahip Uzak ve Teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız.

Malatya'da da 6 bin konutun tamamını yaza kadar bitirip hak sahiplerinin hizmetine sunacağız. Elazığ'da yaptığımız köy konutları gerçekten örnek bir çalışma oldu. Bir kez daha bu konutların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Elazığ ziyaretimizde ayrıca Avrupa'nın en büyük çocuk ve gençlik merkezinin açılışını da yaptık.

Uluslararası ilişkilerimiz çerçevesinde kabuller gerçekleştirdik. Ülkemize sürekli yeni eserler kazandırarak hizmet etmek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel çıkarlarını korumak için gece gündüz çalışıyoruz.

Her kim 'bu ülkede yeni reforma ihtiyaç yoktur' derse o kişi Türkiye'den de dünyadan da toplumdan da bihaberdir.

Ülkemizin son 18 yılının en önemli özelliği demokrasi ve ekonomide kesintisiz reforma sahip olmasıdır. Reform dediğimiz değişim ve dönüşüm gündemi dinamik bir süreçtir, değişen ihtiyaçlara göre yeni gündemler oluşturuyoruz. Küresel siyasi ve ekonomik değişimin önünden giderek hedeflerimize ulaşacağız.

Çok yakında reform paketlerimizin felsefesini, hedeflerini ve faaliyet başlıklarını içeren kapsamlı bir çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız.

Yasamanın alanındaki konularla ilgili Meclis'te, idari konularla ilgili Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız

Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz.

Salgın süresince Türkiye'nin direnci kırılmadı, salgına karşı hep birlikte seferberlik yürüttük. Yardım seferberliğini dünyaya gösterdik.

1 milyon 240 bin esnafımız üç ay süreyle ayda bin TL almaya devam edecek.

2019 yılı cirosu 3 milyon liranın altında olan işletmeler eğer 2020 yılında yüzde 50 ve üzerinde ciro kaybı yaşadılarsa azalan cirosunun yüzde 3'ü kadar hibe alabilecekler. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın, üreticimizin, vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Ekonomi politikaların olumlu etkileri üçüncü çeyrekten itibaren makroekonomik verilerimize yansımaya başladı. Son uluslararası analizler, G20 ülkeleri içinde 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatabilecek iki ülkenin Türkiye ve Çin olduğunu gösteriyor. 2021 yılı bütçe açığı hedefimizi de yüzde 3.5 olarak belirledik. Son 3 aydır finansal piyasalar cephesinde de pozitif bir görünüme sahibiz.

Vatandaşlarımız tasarruflarında yavaş yavaş TL'ye dönmeye başladı. Bu olumlu gelişmelerin yanında ekonomide sorunlu alanları da biliyoruz.

Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın farkındayız. Gıda enflasyonu en büyük tehditlerden biridir. Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız ediyor. Gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesi oydu. Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz. Kuraklığın bazı bölgelerde üretimi düşürmesi tüm dünyada gıda fiyatlarını hareketlendirmiştir. Uluslararası piyasalarda ayçiçeğinde 2 katına varan fiyat artışları yaşandı. Avrupa ve ABD'deki boş market raflarındaki görüntülerin sebeplerinden biri de budur. Hamdolsun böyle görüntülerin ortaya çıkmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. 22 milyar liralık destekle tarımsal üretimin kesintisiz devamını sağladık. Gıda fiyatlarındaki oynaklığın azalacağını düşüyoruz. Öncelikle gıdada piyasa denetimine devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum. Üretimden perakendeye kadar gereken tedbirleri almaya başladık. Erken uyarı sistemi kurarak çok hızlı karar alma mekanizması oluşturacağız.

Bu konuda özel sektöre çağrı yapıyorum, gelin bu işi daha önce yaptığımız gibi bir seferberliğe dönüştürelim

Dünya aşı bulamazken bizde bu sıkıntı yok, çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Bugünkü kabine toplantımızda salgın tedbirlerini yeniden gözden geçirdik. Sahadaki aşı uygulaması belirlenen öncelikler doğrultusunda sürüyor. Koronanın mutasyona uğraması herkes gibi bizim de işimizi zorlaştırıyor. Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz.

Bilim insanlarımızın görüşleri yanında milletimizin her kesiminden gelen seslerine kulak veriyoruz.

Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretim başlamasını kararlaştırdık. Vaka artışı yaşanırsa yeniden ara verilebilir. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek.

Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz.