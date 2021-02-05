Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi açıklaması: Yürekleri yetse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yeni anayasa çalışmalarına Türkiye'nin ihtiyacı var.

BOĞAZİÇİ OLAYLARI

Boğaziçi olaylarının oradaki öğrencilerimizle uzaktan yakından alakası yok. Siyasilerin bu konudaki kışkırtmaları ve terör gruplarının tutumları açıktır. Daha önce benim yaptığı m rektör atamaları söz konusu. Bazı akademisyenler de bu işin içinde. Boğaziçi konusunda da önüme 9 tane aday geldi. Melih Beyi atadık. Melik Bey alanında başarılı bir arkadaş. Melih Bey kimdir? İstifa etmelidir' diyorlar. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler. Osman Kavala denilen, Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde bu provokatörlerin içerisinde yer alıyor.

Siz kalkıp da rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona da hoş geldin demezler.

ABD'YE SERT TEPKİ

ABD ne diyor 'Boğaziçi' olaylarını kınıyoruz. Seçim öncesinde ülkenizde yaşananlardan utanmıyor musunuz? Nasıl ırkçılık yaptığınızı dünyaya nasıl anlatacaksınız. Bir Gezi olayı daha çıkaramayacaklar.

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil.

Çıkıp televizyonlarda konuşuyorlar. Bunların hepsi mikser. Boğaziçi'nde yavruları kullanmalarına izin vermeyeceğiz.

LİBYA TARTIŞMALARI

Macron bu işi öğrenemedi. Türkiye Libya'da keyfinden orada bulunmuyor. Türkiye bir yere gidiyorsa, barış için gidiyor. Bizim amacımız Libya halkının huzurunu temin etmektir.