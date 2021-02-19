Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Adanaspor ve Adana Demir Spor artık maçlarını burada oynayabilecekler. Yeni Stadyumun motivasyonu ile adana takımları başarılarını yükseltecek. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spor ile ilgilenmesinin önüne geçilen gençler başka şeylere yöneldi. Ülkemize birçok başarı da getirildi ama Türkiye'nin potansiyelini gerçek anlamda yansıtacak düzeye hiçbir zaman ulaşmadı. Yaşanan sıkıntıların hep farkındaydık. Son 18 yılda ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Sadece Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları yıkıp, uluslararası standartlarda yeni tesisler inşa ettik. 32 stadyumu tamamladık. Verilen destek ve yatırımlarla önü açılan spor kulüplerimizde ciddi artış oldu. Önümüzdeki yıllarda sporcularımızın başarılarının daha da artacağına inanıyorum.



