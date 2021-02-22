Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

2023 ile ilgili bir başka müjdeyi bugün aldığımızı görüyorum. İzmir bizimdir, Nevşehir bizimdir, Hakkari de bizimdir.

Bu saldırı kimi zaman 100 yıl önce olduğu gibi ordularıyla doğrudan topraklarımızı işgal girişimi olarak tezahür etmiştir.

Hakkari terörün acısını en çok çeken illerimizden birisidir. İzmir'de terör saldırıları sebebiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden göçen çok sayıda vatandaşımız yaşıyor.

Ülkemizde maalesef böyle bir kirli zihniyet hep olagelmiştir, bugün de vardır. Ey CHP... Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? O anneleri hiç ziyaret ettin mi? Bu kirli zihniyetin her masumun katlinde vebali bulunuyor

Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız. Biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te varız. Oraları teröristlere mezar ettik. On binlerle anılıyorlardı. Şimdi yüzlü rakamlara düştüler.

Devletin arkasında duranlarla yürürüz.

CHP YÖNETİMİNE 'BERAT ALBAYRAK' TEPKİSİ

CHP, eski bakanımız Albayrak'ı, şahsım ve ailemi hedef alıyor. Bu iş siyaset boyutunu da aştı. Ülkenin hayrına en küçük bir sözü olmayan CHP'nin hezeyanlarıyla uğraşmayı zul saydık. İzmirli kardeşlerimiz Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünü görmeli. Kendisine belki de dayatılan çerçeveye sadık kalarak sürekli aynı şeyleri söylüyor.

Gara katliamıyla ilgili bakanlarımızı kendilerimizi gönderdik. Onlara Meclis'te edep dışı her şeyi yaptılar. Kılıçdaroğlu bir proje olarak bulunmaktadır. Yanındakiler de o projenin diğer başlıklarıdır, yandaşlarıdır.

Gençler bunlar özellikle sizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu mücadelenin ekonomik boyutunun en ön safında Berat Bey yer almıştır. En büyük talihsizliği damat sıfatının başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Bu işleri yapsaydı daha objektif olabilirdi diye düşünüyorum.