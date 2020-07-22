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22.07.2020 - 16:57 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı

Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vahşice öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin hakkında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız' dedi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz. Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Pınar Gültekin’e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Pınar Gültekin paylaşımı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Pınar Gültekin paylaşımı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Pınar Gültekin paylaşımı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Pınar Gültekin paylaşımı

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