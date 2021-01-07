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07.01.2021 - 22:27 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türksat 5A uydusu' paylaşımı

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A'nın hayırlı olmasını diledi. Erdoğan paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türksat 5A uydusu' paylaşımı

Erdoğan, Twitter hesabından yarın sabah 04.28 itibarıyla hizmet vereceği yörüngesine fırlatılacak olan, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.



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