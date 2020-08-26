CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "EcdadÄ±mÄ±z bu topraklarÄ± bize gece gÃ¼ndÃ¼z mÃ¼cadele ederek, gerektiÄŸinde kanÄ±nÄ± ve canÄ±nÄ± feda ederek vatan olarak bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. Biz de ecdadÄ±mÄ±zÄ±n izinden gidiyoruz." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Malazgirt Milli Park AlanÄ±'nda dÃ¼zenlenen Malazgirt Zaferi'nin 949. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlama programÄ±nda konuÅŸtu.

Ahlat'ta dÃ¼n ecdadÄ±n mezarlarÄ±nÄ± ziyaretle baÅŸlayan ve gece geÃ§ saatlere kadar sÃ¼ren yoÄŸun bir program icra ettiklerini belirten ErdoÄŸan, Ahlat'Ä±n sembollerinden biri olacak GenÃ§lik Merkezi'ni aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ±, OkÃ§ular VakfÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi etkinlikte genÃ§lerin maharetlerine ÅŸahit olma imkanÄ± bulduklarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ahlat CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde bÃ¶lge valileriyle bir araya geldiklerini anÄ±msatan ErdoÄŸan, "Ä°nÅŸallah bu tÃ¼r toplantÄ±larÄ± Ahlat CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliye'mizde orayÄ± daha da bÃ¼yÃ¼terek her fÄ±rsatta tekrarlayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, akÅŸam yemeÄŸinde sanatÃ§Ä±lar ve Ã¶ÄŸrencilerle bir araya geldiklerini aktararak fethin 949. yÄ±l kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda Van GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yapÄ±lan ses ve Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶sterilerini de yine Ahlat CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nden takip etiklerini sÃ¶yledi.

Ahlat CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nin, hem Malazgirt Zaferi'ne hem TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne hem de genÃ§lere emanet edecekleri bir eser olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r etti.

ErdoÄŸan, bugÃ¼n de Malazgirt Milli Parklar miting alanÄ±nda olduklarÄ±nÄ±, bu bÃ¶lgeyi de zaferin anlamÄ±na ve Ã¶nemine yakÄ±ÅŸÄ±r bir yer haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼klerini anlattÄ±.

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, milli parkÄ±n bitiÅŸiÄŸindeki alana Sultan Alparslan'Ä±n 442 metreye 275 metre Ã§apÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir silÃ¼etini kazÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"GeleceÄŸe bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her eseri bu topraklara vurduÄŸumuz kutlu birer mÃ¼hÃ¼r olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Hep sÃ¶ylediÄŸim gibi bizim siyasetimiz eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. TÃ¼m hayatlarÄ±nÄ± istismarla, riyakarlÄ±kla, yalanla geÃ§irmiÅŸ olanlar eser ve hizmet siyasetinin manasÄ±nÄ± elbette bilemez. Milletin sevinciyle sevinmeyi, Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle Ã¼zÃ¼lmeyi dahi beceremeyenlerin gÃ¶nÃ¼llerinin baÄŸlÄ± olduÄŸu mecralar aÃ§Ä±kÃ§a ortadadÄ±r. Bu coÄŸrafya hem bizim hem insanlÄ±k iÃ§in kutlu bir coÄŸrafyadÄ±r. EcdadÄ±mÄ±z bu topraklarÄ± bize gece gÃ¼ndÃ¼z mÃ¼cadele ederek, gerektiÄŸinde kanÄ±nÄ± ve canÄ±nÄ± feda ederek vatan olarak bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. Biz de ecdadÄ±mÄ±zÄ±n izinden gidiyoruz."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, hiÃ§bir ÅŸey gibi Malazgirt Zaferi'nin de kendi kendine ortaya Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kutlu zaferin gerisinde bÃ¼yÃ¼k bir azim, hazÄ±rlÄ±k ve kararlÄ±lÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Dandanakan Zaferi'yle istiklalini kazanan BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu Devleti'nin bu zaferin ardÄ±ndan Mevr ÅŸehrinde tarihi bir kurultay gerÃ§ekleÅŸtirerek fetih iÃ§in batÄ±ya yÃ¶nelme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, bÃ¶ylece baÅŸlayan Anadolu akÄ±nlarÄ±nÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede Sivas'a, Konya'ya, Ä°zmir'e kadar ilerlediÄŸini belirtti.

Ã‡aÄŸrÄ± Bey'in TÃ¼rkistan'a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde "bu topraklarda TÃ¼rkleri durdurabilecek bir gÃ¼Ã§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylediÄŸini, bu hakikati kabullenmek istemeyen Bizans imparatorunun, Anadolu'daki SelÃ§uklu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ durdurabilmek umuduyla Ä°stanbul'dan hareket ettiÄŸini aktaran ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rklerin elinde bulunan Malazgirt Kalesi'ni zapt ederek halkÄ±nÄ± kÄ±lÄ±Ã§tan geÃ§irdi. Bu vahÅŸeti MÄ±sÄ±r seferi esnasÄ±nda haber alan Sultan Alparslan ordunun istikametini deÄŸiÅŸtirerek Ahlat, Malazgirt arasÄ±na geldi. Ã–nce sulh yolunu denemek Ã¼zere Bizans imparatoruna bir elÃ§i heyeti gÃ¶nderdi. Askerlerinin Ã§okluÄŸuna ve teÃ§hizatÄ±na gÃ¼venen imparator bu teklifi sert bir ÅŸekilde reddetti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Bizans imparatorunun emrinde 200 bin kiÅŸilik ordu vardÄ±. Alparslan'Ä±n emrinde ise 45-50 bin kiÅŸilik ordu bulunuyordu. Ä°ÅŸte bu iki ordu 26 AÄŸustos 1071 tarihinde Malazgirt OvasÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. GÃ¼nlerden cuma idi. O gÃ¼n bÃ¼tÃ¼n Ä°slam diyarlarÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n zaferi iÃ§in dua ediliyordu. Kefen niyetiyle beyaz bir elbise giyerek askerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Sultan Alparslan kÄ±sa bir hitabÄ±n ardÄ±ndan hÃ¼cumu baÅŸlattÄ±. TÃ¼rklerin kadim ricat-taarruz taktiÄŸiyle kÄ±sa sÃ¼rede Bizans ordusu bozguna uÄŸratÄ±ldÄ±. GÃ¼n batarken TÃ¼rk ordusu Malazgirt'te bÃ¼yÃ¼k bir zafer kazanmÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼rk ve dÃ¼nya tarihinin dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±ndan birini teÅŸkil eden bu bÃ¼yÃ¼k zaferin ardÄ±ndan ÅŸehir ÅŸehir, kÃ¶y kÃ¶y Anadolu'nun fethi gerÃ§ekleÅŸti."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, helikopterle Ahlat'tan Malazgirt'e gidiÅŸinde kendilerine eÅŸlik eden ATAK helikopteri ve Alparslan kuyruk isimli helikopteri selamladÄ±.

"BÄ°ZÄ°M MEDENÄ°YETÄ°MÄ°Z BÄ°R FETÄ°H MEDENÄ°YETÄ°DÄ°R"

Malazgirt OvasÄ±'ndan baÅŸlayÄ±p, Ege ve Marmara kÄ±yÄ±larÄ±na kadar ilerleyen ecdadÄ±n fethettikleri bu topraklarÄ± vatan edindiÄŸini ifade eden ErdoÄŸan, "Bizim medeniyetimizde fethetmek, iÅŸgal etmek, yaÄŸmalamak deÄŸildir. Fethetmek, Allah'Ä±n emrettiÄŸi adaleti o beldede hakim kÄ±lmaktÄ±r. EÄŸer ele geÃ§irdiÄŸiniz bir yerde adaleti tesis edemediyseniz, zulme engel olamadÄ±ysanÄ±z orayÄ± fethettik diyemezsiniz. Her zaman sÃ¶ylediÄŸimiz gibi asÄ±l olan gÃ¶nÃ¼llerin fethedilmesidir. Milletimiz fethettiÄŸi beldelerde evvela zulmÃ¼ ortadan kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r, adaleti tesis etmiÅŸtir. Bunun iÃ§in bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rumlar dÄ±ÅŸÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n milletlere bilhassa Ermenilere ve SÃ¼ryanilere karÅŸÄ± acÄ±masÄ±z bir inkar ve asimilasyon politikasÄ± uygulayan Bizans'Ä±n zulmÃ¼nÃ¼n bu fetihle sona erdiÄŸine iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"EcdadÄ±mÄ±z tarihin hiÃ§bir devrinde emperyalist bir zihniyetle hareket etmemiÅŸtir. FethettiÄŸi nice beldeleri devrin en modern imkanlarÄ±yla imar etmiÅŸ ve idaresi altÄ±ndaki insanlara dinlerini, dillerini, kÃ¼ltÃ¼rlerini yaÅŸatma imkanÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r. Tarih fethettiÄŸimiz bÃ¼tÃ¼n beldelerde gÃ¼veni, huzuru, hoÅŸgÃ¶rÃ¼yÃ¼ ve refahÄ± hakim kÄ±lmak iÃ§in milletÃ§e verdiÄŸimiz bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelelerin ÅŸahididir. BugÃ¼n dahi birÃ§ok ÅŸehrimizde bir arada gÃ¶rebileceÄŸimiz farklÄ± medeniyet sembolleri, bizim farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± zenginlik olarak gÃ¶ren kadim anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n birer tezahÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Biz de ecdadÄ±mÄ±zÄ±n izinden giderek, Ã¼lkemizi ve ayak bastÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her yeri imar ederek, adaleti tesis ederek, hakkÄ± ve hukuku hakim kÄ±larak gelecek nesillere emanet etmenin gayreti iÃ§indeyiz."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Malazgirt Milli Park AlanÄ±'nda dÃ¼zenlenen Malazgirt Zaferi'nin 949. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlama programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, milletÃ§e kenetlenilen dÃ¶nemlerde bÃ¼yÃ¼k zaferler kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, 1071'de yaÅŸananlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu kaidenin bir tezahÃ¼rÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Anadolu'da ilk TÃ¼rk devletlerini teÅŸkilatlandÄ±rmakla gÃ¶revlendirilen boylarÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede otoriteyi tesis ettiklerini, boylarÄ±n iskanÄ±nÄ±, arazinin intizamÄ±nÄ± ve verimli kullanÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayan bu beyliklerin, sosyal ve ekonomik hayatÄ± kendi usullerince ÅŸekillendirdiklerini aktaran ErdoÄŸan, bu ilk beylikler zamanÄ±nda inÅŸa edilen camiler, medreseler, kÃ¼tÃ¼phaneler, Ã§eÅŸmeler, kÃ¶prÃ¼ler, Ã§arÅŸÄ±lar, hanlar ve kervansaraylarla Anadolu'nun yepyeni bir Ã§ehreye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

Anadolu topraklarÄ±nda hakimiyeti kaybeden Bizans'Ä±n ise Avrupa devletlerine "HristiyanlarÄ±n kutsal topraklarÄ±nÄ± kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla yeni entrikalar peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, esasen Anadolu'nun TÃ¼rkler tarafÄ±ndan fethedilmesinin sadece Bizans'ta deÄŸil, Avrupa'da da bÃ¼yÃ¼k bir hÃ¼srana sebep olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ AvrupalÄ±larÄ±n 'dÃ¼nyaya hÃ¼kmetmek iÃ§in Akdeniz'e hakim olmak, Akdeniz'e hakim olmak iÃ§in de Anadolu'ya hakim olmak gerekir' ÅŸeklinde formÃ¼lleÅŸtirdikleri bir idealleri vardÄ±. Malazgirt Zaferi, bu hesaplarÄ± altÃ¼st etmiÅŸtir." dedi.

BatÄ±lÄ±larÄ± derinden sarsan bu hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve TÃ¼rkleri Anadolu'dan kovma hevesinin HaÃ§lÄ± Seferleri'nin baÅŸlamasÄ±na sebep olduÄŸunu anlatan ErdoÄŸan, "HaÃ§lÄ± Seferleri, BatÄ±lÄ±nÄ±n bilinÃ§altÄ±ndaki Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± en aÃ§Ä±k ÅŸekilde ortaya koyan tarihi hadiselerden bir tanesidir. Bu seferler neticesinde milyonlarca ÅŸehit verdik. Åžehirlerimiz, kasabalarÄ±mÄ±z, kÃ¶ylerimiz harap oldu. BaskÄ±nlara, yaÄŸmalara, salgÄ±n hastalÄ±klara direnmek zorunda kaldÄ±k. Fakat hiÃ§bir zaman zalime boyun eÄŸmedik, milletimize boyunduruk vuramadÄ±lar, bizi bu topraklardan atmayÄ±, vatansÄ±z bÄ±rakmayÄ± baÅŸaramadÄ±lar. Milletimizi birbirine dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye, devletimizi yÄ±kmaya muvaffak olamadÄ±lar." diye konuÅŸtu.

Bizans'Ä±n mirasÄ±nÄ±n Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte OsmanlÄ±'ya geÃ§tiÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bizans'Ä±n varisliÄŸine bile layÄ±k olamayanlarÄ±n bugÃ¼n yine arkalarÄ±na AvrupalÄ±larÄ± alarak haksÄ±zlÄ±k, hukuksuzluk, korsanlÄ±k peÅŸinde koÅŸmalarÄ± tarihten ibret alamadÄ±klarÄ±nÄ±n iÅŸaretidir. Daha bir asÄ±r Ã¶nce Anadolu'yu periÅŸan bir ÅŸekilde terk etmek zorunda kalanlarÄ±n ÅŸimdi Ege'de sahte kabadayÄ±lÄ±k peÅŸinde koÅŸmasÄ±, mezarlÄ±kta Ä±slÄ±k Ã§alma psikolojisinin tezahÃ¼rÃ¼nden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir.

Korkunun ecele faydasÄ± yoktur. TÃ¼rkiye, Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de de hakkÄ± olanÄ± alacaktÄ±r. Biz nasÄ±l kimsenin topraÄŸÄ±na, egemenliÄŸine, Ã§Ä±karÄ±na gÃ¶z dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceÄŸiz. Bunun iÃ§in siyasi, ekonomik, askeri bakÄ±mdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlÄ±yÄ±z. MuhataplarÄ±mÄ±zÄ± kendilerine Ã§ekidÃ¼zen vermeye, mahvolmalarÄ±na yol aÃ§acak yanlÄ±ÅŸlardan uzak durmaya davet ediyoruz.

TÃ¼rkiye'nin artÄ±k sabrÄ± sÄ±nanacak, kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, imkanlarÄ± ve cesareti test edilecek bir Ã¼lke olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkesin gÃ¶rmesini istiyoruz. YaparÄ±z diyorsak yaparÄ±z ve bedelini de Ã¶deriz. Varsa bedel Ã¶deme pahasÄ±na karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kmak isteyen buyursun gelsin, yoksa Ã§ekilsinler Ã¶nÃ¼mÃ¼zden biz kendi iÅŸimize bakalÄ±m."

"BÄ°N YILDIR BU HUKUKU BOZMAYA Ã‡ALIÅžANLARIN HÄ°Ã‡BÄ°RÄ°SÄ° EMELÄ°NE ULAÅžAMADI"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu topraklarda bin yÄ±ldÄ±r karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± bÃ¼tÃ¼n badirelerden Malazgirt ruhuyla kurtulduklarÄ±nÄ± belirterek, Kosova'da da NiÄŸbolu'da da HaÃ§ova'da da aynÄ± ruhla mÃ¼cadele ettiklerini anlattÄ±.

"Ã‡anakkale'yi geÃ§ilmez yapan da bu ruhtu, Ä°stiklal Harbi'nde yedi dÃ¼vele karÅŸÄ± bu ruhla galip geldik, 15 Temmuz destanÄ±nÄ± da iÅŸte bu ruhla yazdÄ±k." diyen ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"BugÃ¼n de farklÄ± cephelerde azim ve kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z mÃ¼cadeleleri aynÄ± ruha borÃ§luyuz. NasÄ±l dÃ¼n TÃ¼rkistan'dan Anadolu'ya akan sadece fetih ordusu deÄŸil, adalet ve muhabbet kervanÄ±ysa bugÃ¼n de gittiÄŸimiz her yere bu erdemleri taÅŸÄ±yoruz. Bin yÄ±ldÄ±r Anadolu'daki her kesimden insanÄ±mÄ±zÄ±n kalplerinde kurulan o gÃ¼Ã§lÃ¼ kÃ¶prÃ¼, sonsuza kadar ayakta kalacaktÄ±r. AtalarÄ±mÄ±zÄ±n Anadolu'ya ektiÄŸi sevgi, muhabbet, kardeÅŸlik ve dayanÄ±ÅŸma ruhu Ã¶ylesine kÃ¶k saldÄ±, Ã¶ylesine bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ki bin yÄ±ldÄ±r bu hukuku bozmaya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n hiÃ§birisi emeline ulaÅŸamadÄ±. Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar, hangi Ã§irkin kumpasa yÃ¶nelirlerse yÃ¶nelsinler her defasÄ±nda milyonlarÄ± karÅŸÄ±larÄ±nda tek yÃ¼rek olarak buldular. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz bu topraklarÄ±n emanetÃ§isi deÄŸil, asÄ±l sahibiyiz.

Bu topraklarÄ±n altÄ±nda biz varÄ±z, Ã¼stÃ¼nde de biz varÄ±z. Yahya Kemal'e Paris'te olduÄŸu bir dÃ¶nemde Anadolu nÃ¼fusunun ne kadar olduÄŸu sorulur. Merhum Yahya Kemal de o zamanki nÃ¼fusun neredeyse 3- 4 katÄ± bir rakam sÃ¶yler. MuhataplarÄ± 'nÃ¼fusunun miktarÄ±nÄ± biz farklÄ± biliyoruz' dediÄŸinde ise Yahya Kemal, 'Biz Ã¶lÃ¼lerimizi de sayarÄ±z' diye cevap vermiÅŸtir. Bu topraklarÄ±n Ã¼stÃ¼nde ne varsa altÄ±nda yatanlarÄ±n eseridir. Bin yÄ±ldÄ±r bu topraklarda kÃ¶k salan kardeÅŸlik, muhabbet ve dayanÄ±ÅŸma hukuku, tÃ¼m kÄ±ÅŸkÄ±rtmalara ve karanlÄ±k oyunlara raÄŸmen sÃ¶kÃ¼lemedi, bundan bÃ¶yle de sÃ¶kÃ¼lemeyecektir. TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarÄ±nda kalanlar, aradÄ±klarÄ± fÄ±rsatÄ± bulamayacaklardÄ±r. Siyasette, ekonomide, askeri alanda elde ettiÄŸimiz her yeni baÅŸarÄ±, geleceÄŸimize daha gÃ¼venle bakmamÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor.

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"YENÄ° MÃœJDELERLE BU BAÅžARIYI Ã‡OK DAHA Ä°LERÄ°LERE TAÅžIYACAÄžIZ"

Karadeniz'de keÅŸfedilen doÄŸal gaz rezervinin millete uzun zamandÄ±r ihtiyacÄ± olan morali ve kaynaÄŸÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, "Bu doÄŸal kaynaktan elde edilecek gelir 83 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n her birinin hayat kalitesinin yÃ¼kseltilmesinde, Ã¼lkemizin hedeflerine daha hÄ±zlÄ± ulaÅŸmasÄ±nda kullanÄ±lacaktÄ±r. Ä°nÅŸallah yeni mÃ¼jdelerle bu baÅŸarÄ±yÄ± Ã§ok daha ilerilere taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Malazgirt'te baÅŸlayan bÃ¼yÃ¼k yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n bu Ã¶nemli duraÄŸÄ± ufkumuzu derinleÅŸtirmiÅŸ, umudumuzu gÃ¼Ã§lendirmiÅŸ, azmimizi bilemiÅŸtir. Rabbimizin Ã¶nÃ¼mÃ¼ze aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bu hayÄ±rlÄ± yolun bereketiyle artÄ±k geleceÄŸimize daha gÃ¼venle bakÄ±yoruz." dedi.

Yahya Kemal BeyatlÄ±'nÄ±n "Åžu kopan fÄ±rtÄ±na TÃ¼rk ordusudur ya Rabbi / Senin uÄŸrunda Ã¶len ordu, budur ya Rabbi / Ta ki yÃ¼kselsin ezanlarla mÃ¼eyyed namÄ±n / Galib et, Ã§Ã¼nkÃ¼ bu son ordusudur Ä°slam'Ä±n." dizelerini okuyan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Malazgirt Zaferi'nin 949. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tebrik ediyorum. Sultan Alparslan'Ä± ve ordusunda bulunan askerlerinin her birini rahmetle yad ediyorum. Bin yÄ±ldÄ±r bu topraklarÄ± vatanÄ±mÄ±z kÄ±lmak iÃ§in canlarÄ±nÄ± ortaya koyan tÃ¼m ÅŸehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarÄ±mÄ±za ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum. OkÃ§ular VakfÄ±mÄ±zÄ±, Malazgirt ruhuna sahip Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± iÃ§in tebrik ediyorum. Meclis BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Mustafa Åžentop ve MilliyetÃ§i Hareket Partisi Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Devlet BahÃ§eli'ye, Cumhur Ä°ttifakÄ±'mÄ±za verilen bu destek sebebiyle Ã¶zellikle ÅŸahsÄ±m, partim ve milletim adÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum."

YUNANÄ°STAN'DA ANINDA MANÅžET OLDU

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶zleri Yunan medyasÄ±nda anÄ±nda manÅŸet oldu. Kathimerini "ErdoÄŸan doÄŸrudan tehdit etti" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atarken, To Vima "ErdoÄŸan'dan yeni tehdit" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± seÃ§ti. Ethnos ise haberi "ErdoÄŸan: Her ÅŸeye hazÄ±rÄ±z" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla sundu.

NOTLAR

Malazgirt Zaferi'nin 949. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlama programÄ± Kur'an-Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± platformda, "1071 Malazgirt, Kutsal Miras 1071, Kutlu YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ 2071" yazÄ±sÄ± ile tarihte kurulmuÅŸ 16 TÃ¼rk devletinin bayraklarÄ± yer aldÄ±. KonuÅŸmalardan Ã¶nce Jandarma Mehteran BirliÄŸi konser verdi.

BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± ve OkÃ§ular VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Haydar Ali YÄ±ldÄ±z'Ä±n da bir konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± programa CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet KasapoÄŸlu, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da katÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± ve OkÃ§ular VakfÄ± BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±z tarafÄ±ndan SelÃ§uklu SancaÄŸÄ± takdim edildi.