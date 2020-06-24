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24.06.2020 - 13:42 | | DHA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'da tarih yazıyoruz

Gelen bir son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'da tarih yazıyoruz

Ayrıntılar geliyor...

Saldırının ardından kafasına saplanan bıçakla dolaştı!ABD'de çekilen bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! Dehşete düşüren olay, ABD'nin New York kentinin Harlem bölgesinde meydana geldi. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler, şehrin ortasında yaşanan kanlı olayı gözler önüne serdi.
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