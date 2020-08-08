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08.08.2020 - 09:42 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lübnan'a gitti

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Beyrut'a gitti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lübnan'a gitti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor.

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Lübnan halkının yanında olacağız

 TÜRK EKİPLER BEYRUT LİMANI'NDAKİ ARAMA-KURTARMA FALİYETLERİNİ SÜRDÜYOR

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay, Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalara, AFAD ekipleri de destek veriyor. Bu kapsamda AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay görevlileri, şiddetli patlamanın olduğu Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lübnana gitti

 

    Beyrut'taki şiddetli patlama bir kadını metrelerce uzağa böyle fırlattıLübnan’ın başkenti Beyrut’taki şiddetli patlamaya ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Patlama bölgesine yakın olan işyerindeki bir kadın patlamanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladı.
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