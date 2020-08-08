Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lübnan'a gitti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor.

TÜRK EKİPLER BEYRUT LİMANI'NDAKİ ARAMA-KURTARMA FALİYETLERİNİ SÜRDÜYOR

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay, Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalara, AFAD ekipleri de destek veriyor. Bu kapsamda AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay görevlileri, şiddetli patlamanın olduğu Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.