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27.07.2020 - 15:45 | | İHA/AA

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.40'da  başladı.

LİBYA VE DOĞU AKDENİZ

Kabine Toplantısı'nda Libya'daki son durum ve Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeler değerlendirilecek. Atılacak adımlar belirlenecek.

OKULLAR İLE İLGİLİ YOL HARİTASI KONUŞULACAK

Koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan biri olan eğitim ile ilgili son gelişmeler masaya yatırılacak. Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk çalışmaları aktaracak, görüşleri alacak. Okullar ile ilgili yol haritası kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

KABİNE'NİN EN SICAK GÜNDEMİ KURBAN BAYRAMI

Kabine Toplantısı'nın en sıcak gündemi ise Kurban Bayramı olacak. Koronavirüs salgını sürerken, Kurban Bayramı'nda alınacak önlemler vatandaşın da en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile mücadelede gelinen son noktayı anlatacak, Bilim Kurulu üyelerinin görüşlerini aktaracak.

KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda sokak kısıtlaması veya seyahat kısıtlaması gibi uygulamaların hayata geçirilmesi beklenmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce bu konuda yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda bu tarz önlemlerin kolay olmadığını söylemişti. Erdoğan, gündemlerinde olmadığını belirtirken, yine de Bilim Kurulu ile istişare edileceğini vurgulamıştı.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞACAK

Gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Erdoğan alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

 

 

 

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