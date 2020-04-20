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20.04.2020 - 15:36 | | AA

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı alınıp alınmayacağı da karara bağlanacak. Yeni kararları Erdoğan açıklayacak.

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.12'de başladı.

Kabine toplantısı, dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

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