20.04.2020 - 15:36 | | AA
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı alınıp alınmayacağı da karara bağlanacak. Yeni kararları Erdoğan açıklayacak.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.12'de başladı.
Kabine toplantısı, dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
Bakan Koca duyurdu: Bugün itibarıyla kullanılacak!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Başakşehir Şehir Hastanesi) Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır." dedi. Koca, "Burada Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde bir prototip firmasının geliştirdiği, devamında Baykar, Sanayi Bakanlığımızın yoğun desteği, ASELSAN ve Arçelik tarafından bu dönemde üretilen ventilatörleri de altını çizerek ifade etmek istiyorum. Yani yerli ve milli vetnilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.