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05.10.2020 - 16:03 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.50'de başladı.

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda öncelikli gündem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Yunanistan ile yapılacak istikşafi görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek.

Kabine toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlar da ele alınacak. Türkiye, çatışmaların başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguluyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

BAKAN KOCA YERLİ AŞI ÇALIŞMALARINDAKİ SON DURUMU PAYLAŞACAK

Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını sunacak.

Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.

Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilirBalıkesir’in Edremit ilçesinde matematik alanında çalışmalar ve araştırmalar yapan araştırmacı Hüseyin Ergül, yeni bulduğu yöntem ile küresel yüzeylerin gerçek yüz ölçümünü hesaplayabildiğini iddia etti. Bu sisteme göre dünyanın yüz ölçümü şimdiki hesaplamalara göre 34 milyon kilometrekare daha küçük olabilir.
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