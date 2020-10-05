Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.50'de başladı.

Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda öncelikli gündem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Yunanistan ile yapılacak istikşafi görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek.

Kabine toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlar da ele alınacak. Türkiye, çatışmaların başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguluyor.

BAKAN KOCA YERLİ AŞI ÇALIŞMALARINDAKİ SON DURUMU PAYLAŞACAK

Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını sunacak.

Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.